Keine Pause in Sicht Angelina Jolie: Wird sie zu Frankensteins Braut?

Trotz öffentlicher Schlammschlacht und anstehender Scheidung von Noch-Ehemann Brad Pitt (53, "Inglourious Basterds" ), bastelt Angelina Jolie (41, "By the Sea" ) zeitgleich fleißig an neuen Projekten. Offenbar kehrt sie erneut in die Rolle der dunklen Fee "Maleficent" für eine Fortsetzung des Fantasyfilms zurück - und auch hinter der Kamera bahnt sich einiges an. Damit sind alle Gerüchte über eine vorläufige Hollywood-Auszeit erstmal vom Tisch.