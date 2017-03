Keine "kulturelle Aufwertung" Ersatz-Philharmonie: Paketposthalle bleibt Paketposthalle

München - Noch vor Wochen waren die Anhänger dieser Lösung voller Hoffnung. "Einmalig", "spannend", eine "kulturelle Aufwertung" für Neuhausen: Dass der Gasteig in der Sanierungszeit in die Paketposthalle an der Arnulfstraße ziehen könnte, begeisterte die Grünen (stadtweit) und die Politik überhaupt (im Viertel). Der Bezirksausschuss sprach sich für den Standort aus.