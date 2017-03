Keine Konkurrentinnen Dianas 20. Todestag überschattet Camillas runden Geburtstag

Herzogin Camilla feiert am 17. Juli ihren 70. Geburtstag. Normalerweise wirklich ein guter Grund, die Jubilarin hochleben zu lassen. Doch ausgerechnet in diesem Jahr steht auch der 20. Todestag von Prinzessin Diana (1952-1997), der "Königin der Herzen", an; ihr Tod am 31. August 1997 schockte Menschen in aller Welt.