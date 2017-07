Keine "Gipfelstürmer" U19-Aus bei der EM sorgt für DFB-Dämpfer

"Der Unterschied war die Geschwindigkeit und die Effizienz, die England an den Tag gelegt hat", sagte Kramer, der bei den kontinentalen Titelkämpfen auf bundesligaerfahrene Spieler wie BVB-Juwel Felix Passlack und den Kölner Salih Özcan verzichten musste.

Positive Worte für sein Team fand er trotzdem: "Ich habe in allen anderen Spielen der Engländer keine Mannschaft gesehen, die sich so viele Chancen herausgearbeitet hat wie wir." Per Foulelfmeter in der 52. Minute erzielte Ben Brereton die Führung für die Young Lions und baute diese in der 63. Minute aus. Tobias Warschewski (76.) ließ das Team von Kramer noch einmal hoffen. Wenige Minuten später machte Ryan Sessegnon mit zwei Toren (81./84.) die letzte Hoffnung auf den Halbfinaleinzug zunichte.

Dort trifft Gruppensieger England am Mittwoch auf Tschechien, im zweiten Halbfinale spielen die Niederlande gegen Portugal. Die Fußball-Welt, die nach den jüngsten DFB-Erfolgen schon verzweifelt aufgestöhnt hatte, dürfte nach dem deutschen Vorrunden-Aus erleichtert aufatmen.

Deutschland ist - zumindest was den Nachwuchsbereich angeht - (noch) verwundbar. Zur Erinnerung: Ende Mai war die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der WM in Südkorea im Achtelfinale gegen Sambia ausgeschieden. Und doch hat der DFB in diesem Sommer noch ein Eisen im Feuer: Bei der Frauen-EM in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) winkt ein weiterer Gold-Coup.

Lesen Sie hier: Weltrangliste - DFB-Elf stößt Brasilien vom Thron