Gestiegene Sicherheitskosten - wer zahlt?

Schmid hat stets argumentiert, dass die um mehrere Millionen Euro gestiegenen Sicherheitskosten auf der Wiesn auf keinen Fall vom Steuerzahler gegenfinanziert werden sollen. Sondern durch die Wirte, die er mit einer neuen Umsatzpacht belegen will, was wiederum die Schausteller entasten soll. Reiter hat sich bisher nicht so recht in die Karten schauen lassen, was er inhaltlich von Schmids Vorschlägen hält.