Keine Ermittlungen mehr George Michael: Warum wird der Leichnam nicht freigegeben?

Gegen George Michaels (1963-2016) Freund Fadi Fawaz (40) wird nicht ermittelt, berichtet "The Mail on Sunday". Nach dem Tod des Sängers am 25. Dezember war der Promi-Friseur von der Polizei befragt worden. Die Ermittler versuchten herauszufinden, was in den letzten Stunden im Leben des Popstars passierte. Fawaz hatte angegeben, dass er in der Nacht, bevor er den Sänger tot aufgefunden hatte, in seinem Wagen geschlafen hatte, hieß es.