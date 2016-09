Dabei hatte es für den Tänzer gut begonnen: In den ersten Runden der von Elton moderierten ProSieben-Show, in denen die Kandidaten sich selbst in die Höhe ziehen und rückwärts abgespielte Songs erraten mussten, punktete Massimo Sinató. Bei Spielen wie Medizinball werfen oder Beachvolleyball zieht er aber den Kürzeren. Am Ende siegte Wolff mit 66:12 Punkten, dafür gab es 100.000 Euro. "Gewonnen und glücklich! Danke an alle für die Unterstützung. Vor allem @thw_handball @TagderLegenden #schlagdenstar", freute sich der Sieger auch auf Twitter.