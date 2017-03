Keine Ausnahme bei GNTM Wer nicht blank zieht, fliegt: Oben-ohne-Zwang bei Heidi Klum

Bei der aktuellen Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" ist es am Freitagabend ab 20.15 Uhr endlich wieder so weit: Die Hüllen fallen für das in den letzten Jahren bereits ausgiebig zelebrierte Body-Painting-Shooting der Kandidatinnen. Und auch in diesem Jahr gibt es das ein oder andere Nachwuchsmodel, das laut Vorab-Informationen der "Bild" Probleme damit haben wird, sich obenherum komplett zu enthüllen.