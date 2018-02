Kein Widerstand in der Liga Meister-Vorfreude in München: Titel-Party schon zu Ostern?

Ob die Bayern trotz der längst gefallenen Vorentscheidung im Titelrennen die Spannung hochhalten können, liegt in erster Linie an ihnen selbst. "Eigenmotivation ist ein Punkt", betonte Hummels. "Davon haben wir viel, auch durch den Konkurrenzkampf. Wir sind auf jeder Position doppelt gut besetzt. Jeder muss und will sich beweisen."

Das gelang am Samstag nicht durchgängig. Dennoch reichte es in der mit 34 000 Zuschauern ausverkauften Mainzer Arena dank der Treffer von Franck Ribery (32. Minute) und James Rodriguez (44.) zu einem ungefährdeten Erfolg. "Der Sieg ist insgesamt verdient", stellte Heynckes fest. "Aber Mainz hat das kämpferisch sehr gut gemacht und uns nach der Pause teilweise unter Druck gesetzt."

Heynckes über Trainer-Diskussion: "Das langweilt"

Über seine Zukunft wollte der Bayern-Trainer, der vor der Partie zum wiederholten Male einen Verbleib über die Saison hinaus ausgeschlossen hatte, dagegen keine Worte mehr verlieren. "Das langweilt die Leute", befand Heynckes kurz und trocken.

Auch die Mannschaft beschäftigt sich nicht mit diesem Thema, das seit Wochen vor allen von Hoeneß am Kochen gehalten wird. "Es spielt keine Rolle, wer nächstes Jahr auf der Bank sitzt. Wir sind alle voll fokussiert auf diese Saison, in der wir noch einiges vor haben", sagte Defensivspieler Sebastian Rudy. "Wir können es eh nicht beeinflussen und sind dazu da, auf dem Platz Leistung zu bringen. Darauf kommt es an."