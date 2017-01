Kein Steckerlfisch 2017 Die Fischer Vroni darf heuer nicht auf die Auer Dult

Seit vierzig Jahren ist die Familie Stadtmüller schon auf der Dult. Jedes Jahr reicht Hans Stadtmüller die Bewerbung für die Wiesn und die Dult zusammen ein. Nur heuer wollte er die Dult-Bewerbung mit ein paar Fotos aufhübschen. Als die Abendzeitung mit Hans Stadtmüller telefoniert, ist der sonst so gut gelaunte Wirt arg geknickt: "Ich hab die Dult so gern gemacht, weil der Kontakt mit den Gästen sehr eng ist."

Denn die Fischer Vroni auf der Auer Dult ist freilich deutlich kleiner als auf der Wiesn. Das Zelt ist mehr eine gemütliche Gartenlaube, als ein Festzelt. Wer hier einen Platz ergattert, hat großes Glück im kleinen Zelt gehabt. Deshalb essen die meisten der 300 000 Besucher, die jährlich auf die Dult kommen, den Steckerlfisch beim Bummeln – während sie Emaillenachttöpfe, Käsereiben und Vintageschmuck angucken.

Auch der Billige Jakob musste mal ein Jahr aussetzen

Am 29. April eröffnet in diesem Jahr die Maidult. Anders als auf der Wiesn ohne Wirteeinzug, Sicherheitskontrollen und Depperlhüte. Und ohne die Fischer Vroni. Die Stadtmüllers sind nicht die ersten Alteingesessenen, die ihre Dult-Bewerbung versemmelt haben. 2013 hatte der Billige Jakob, der Superstar, die Madonna unter den Marktschreiern, seine Bewerbung wegen einer Augenoperation erst am 2. Januar abgegeben. Trotz des triftigen Grundes musste der Billige Jakob für ein Jahr auf der Dult in München aussetzen. Im nächsten Jahr kam er dafür umso lauter wieder.

"Wir freuen uns, wenn die Fischer Vroni 2018 wieder bei der Dult dabei ist", sagt Gabriele Papke. Die Stadtmüllers versuchen derzeit Schadensbegrenzung zu betreiben: "Für unsere Stammgäste versuchen wir einen Platz außerhalb der Dult zu finden, wo wir unseren Steckerlfisch verkaufen und die Wiesn-Gutscheine eingelöst werden können", sagt Hans Stadtmüller. Die gute Nachricht ist: Die Bewerbung für die Wiesn ist rechtzeitig bei der Stadt eingegangen.