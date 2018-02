Kein Staatsbegräbnis Henrik von Dänemark: Erste Details zur Beisetzung des Prinzgemahls

Das Volk kann sich verabschieden

Am Donnerstag soll zudem ein Trauerzug stattfinden. Der Sarg von Prinz Henrik wird von Schloss Fredensborg auf der Insel Seeland nach Schloss Amalienborg, der königlichen Residenz in Kopenhagen, überführt. Die royale Familie wird dem letzten Gang folgen und am Freitag in der Schlosskapelle von Christiansborg Abschied von Prinz Henrik nehmen. Für das trauernde Volk wird der geschlossene Sarg von Samstag bis Montag in der Schlosskirche aufgebahrt.