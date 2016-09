Lesen Sie hier: Verstappen mit der ersten Bestzeit

Lowe gilt als wichtiger Kopf hinter den Erfolgen der Silberpfeile. Zuletzt hatte Lewis Hamilton mit Mercedes zwei WM-Titel in Serie gewonnen, auch in diesem Jahr kämpft der Brite mit seinem Teamrivalen Nico Rosberg (Wiesbaden) um die Krone in der Königsklasse.

Vettel hatte sich bereits am Donnerstag wenig optimistisch gezeigt, dass Ferrari Lowe abwerben könnte. "Wenn ein Mann seines Kalibers verfügbar ist, muss man natürlich darüber nachdenken. Aber meines Wissens ist er nicht verfügbar", hatte der 29-Jährige gesagt.