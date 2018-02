Kein klassischer Klinikaufenhtalt Selena Gomez: Erneute Therapie als "Vorsichtsmaßnahme"

Selena Gomez ganz "verantwortungsbewusst"

Weit gefehlt! Das zweiwöchige Wellnessprogramm in New York sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, wie "ET Online" berichtet. Eine nicht näher benannte Quelle erklärte der US-Seite: "Sie ist nicht rückfällig geworden und es geht ihr nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Sie tat das, um sicherzustellen, dass sie auf diesem guten Weg bleibt. Das ist super verantwortungsbewusst von ihr."

Die US-Seite "The Blast" will wiederum erfahren haben, dass Gomez am 6. Januar nach New York aufgebrochen sei. Die Sängerin und Schauspielerin habe sich in der Therapie darauf konzentriert, gesunde Mahlzeiten zu essen, Pilates zu machen und zu meditieren. Während ihres Aufenthalts habe sie ihr Telefon behalten und die Einrichtung verlassen dürfen, wann immer sie wollte. Sie habe in New York zudem berufliche Verpflichtungen wahrgenommen. Und wie steht es um ihre wiederentflammte Liebe zu Justin Bieber?

Justin Bieber unterstützt sie

Mittlerweile ist Selena Gomez zurück in Los Angeles. Mitte der Woche wurde sie beim Kirchgang gesichtet - Justin Bieber war ebenfalls vor Ort. Außerdem feuerte sie ihn einmal mehr bei seinem Eishockey-Training an. Wie "The Blast" zudem berichtet, wusste der Biebs von Gomez' erneuter Therapie und unterstützte ihre Entscheidung voll und ganz.