Kein Alkohol und keine Drogen mehr Marteria sprang dem Tod von der Schippe

Dennoch bereut er den Schritt ins Musik-Business offenbar nicht, auch wenn er beinahe Fußball-Profi geworden wäre und bereits in der U17-Nationalmannschaft spielte: "Zweimal am Tag trainieren und danach in Gucci-Boutiquen oder beim Ferrari-Händler rumhängen, und das soll es sein?" Er habe seinen Horizont erweitern wollen und sich deswegen für ein Leben als Musiker entschieden, auch wenn das am Anfang sehr holprig für ihn war: "Ich weiß, was es heißt von Hartz IV zu leben."