Kehraus unter Tränen Nach 45 Jahren: Das Schwabinger Podium ist Geschichte

Als mal ein kleiner Bub eine Knochenmarkspende benötigte, rückte man im Podium wieder zusammen, es wurde gesammelt und die Bands verzichteten wieder auf die Gagen. Legendär war der letzte Abend, der letzte Song "Purple Rain", der bestimmt 30 Minuten dauerte und alle Musiker der Woche abwechselnd auf die Bühne gingen und ohne Unterbrechung spielten. Vorbei.

2014 wurde der Altbau gekauft - seitdem schwingt die Abrissbirne

Ja, sogar renoviert wurde das Podium vor vielen Jahren einmal – alle Klosprüche fielen der Pinselei zum Opfer. Aber nicht lange. Der erste neue Spruch auf blütenweißer Wand lautete: "Klowände weißeln ist wie Bücher verbrennen." Da war er wieder, der alte Schwabinger Kampfgeist.

Letzterer hat dem Podium zum Schluss nichts mehr genutzt. Seit ein früherer BMW-Finanzvorstand das Haus 2014 gekauft hatte, schwingt die Abrissbirne über dem Altbau an der Wagnerstraße. Es soll plattgemacht und durch einen Neubau ersetzt werden.



Günther Sigl (Spider Murphy Gang) bei einem Gastauftritt 2014. Foto: Sigi Müller

Dass die Stadt den Ensembleschutz ausgeweitet und den Abriss untersagt hat, ist der vorläufig letzte Akt in dem Drama. Klar, dass der Eigentümer dagegen klagen möchte. Doch die Galgenfrist nutzt dem Podium nichts. Am Aschermittwoch ist in Altschwabing alles vorbei.

Das Podium ist tot - es lebe das Podium

Wie in so vielen Schwabinger Live-Schuppen: Das Domizil in der Leopoldstraße, die Schwabinger 7 in der Feilitzschstraße – alle Vergangenheit. Erinnert sich noch wer an die Juke Box am Wedekindplatz, wo die Spider Murphy Gang den Laden regelmäßig rockte? Heute ist hier McDonald’s drin. So viel zum Thema Altschwabinger Wandel.

Das Podium ist tot – es lebe das Podium: Renate und Fredl Vogel mit ihrem Sohn Michi ziehen jetzt raus nach Allach. In der "Schießstätte" mit Saal und Biergarten soll’s im alten Stil am neuen Ort weitergehen – mit viel Altschwabinger Gefühl und Erinnerungen. Mal schauen, ob’s klappt.



Machen in Allach weiter: Wirtin Renate Vogel (Mitte) und Sohn Michi. Foto: Sigi Müller