Wie Neuer auch treffend feststellte, hatte es in der ersten Hälfte des Spiels überhaupt "nicht so ausgesehen, dass wir 1:2 verlieren." Die Bayern waren gut in der Partie, spielten sich Chancen heraus, hielten die Madrilenen so gut es ging vom eigenen Tor weg. Das schnelle Gegentor nach der Pause und vor allem der Platzverweis gegen Javi Martinez brachen den Bayern dann das Genick: "Die Gelb-Rote Karte spielt natürlich auch noch eine große Rolle für die zweite Halbzeit. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir in Unterzahl das Spiel drehen. Wir können dann schon von Glück reden, dass wir nicht noch mehr Tore kassiert haben."