Wie Hasan Ismaik bei seiner legendären Pressekonferenz im November geschildert hatte, wurde der Brasilianer dem jordanischen Geldgeber durch dessen Kontakte in England empfohlen. Der damalige Sportchef Thomas Eichin soll AZ-Informationen zufolge jedoch nie wirklich von der vermeintlichen Sturm-Hoffnung überzeugt gewesen sein. Und kürzlich sagte Kult-Trainer Karsten Wettberg im Interview mit der AZ: "Was er bisher gezeigt hat, macht mich sehr skeptisch. Jedes Team in der 2. Liga, das aufsteigen will, braucht einen Stürmer, der 15 bis 20 Tore garantiert."

Ein Millionen-Flop für 1860?

Wird der brasilianische Stürmer also zum Millionen-Flop? Einer, der ganz nahe am Spieler dran ist, mahnt immer wieder zur Geduld: Reha-Trainer Michael Sulzmann. Ribamar müsse sich erst an das konditionelle Niveau in Deutschland gewöhnen, betonte der Pereira-Assistent einst im Gespräch mit der AZ, in südamerikanischen Ländern werde nicht so viel Wert auf die Physis gelegt. Doch seit Wochen steht der Angreifer nun voll im Training. Offenbar konnte er sich nicht nachhaltig empfehlen. Sein junges Alter mag als Entschuldigung dafür herhalten. Doch mit jeder Nicht-Berücksichtigung wachsen die Zweifel des Umfelds am Millionen-Transfer.

