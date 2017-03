Der Präsident des bayrischen Handelsverbandes, Ernst Läuger, weiß, was die chinesischen Touristen an München schätzen: "Chinesische Gäste loben vor allen Dingen den freundlichen Service in den Geschäften und die große Auswahl an Marken." Viele würden sich bereits vor dem Aufenthalt informieren und entscheiden, was sie in der Stadt kaufen.