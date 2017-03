In England ist alles besser

"Das betrifft Mario Götze, dann Lewandowski und dann Hummels", zählt "the special one" auf. In England ginge das nicht so leicht, einfach die besten Spieler der Konkurrenz kaufen und dadurch die Meisterschaft gewinnen. "Kein Klub kann mehr auf diese permanente Art und Weise dominieren, egal, ob wir von Manchester United, Liverpool oder Manchester City sprechen", so der Portugiese weiter. "In England haben alle Klubs große finanzielle Möglichkeiten, der Markt ist für alle offen".