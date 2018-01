Kattia wirft die Hose ab Dschungelcamp - Tag 4: Einer wäre fast schon gegangen

Matthias Mangiapane muss wieder ran - und holt fünf Sterne

Fast sah es zudem aus, als wäre das Dschungelcamp politisch geworden - in dem Moment, als Matthias Mangiapane unter enormem Fluchen und Zetern zum vierten Mal zur Prüfung antrat. Statt in eine handelsübliche Gruselhöhle wurde das TV-Sternlein nämlich ins "Weiße Irrenhaus" geschickt. Eine reichlich heruntergekommene Bretterbude - aber eindeutig dem Weißen Haus nachempfunden. Was Mangiapane darin vorfand? Zentnerweise Innereien und Fleischabfälle auf dem Boden, ein Trump-Porträt und Einrichtungsgegenstände wie aus einer Präsidenten-Behausung. Fast schon ein apokalyptisches Bild - auch angesichts der Dekadenz, dort mal so eben so viel Fleisch zu verteilen.

Noch schlimmer wurde es bei der Ausführung der Prüfungen. Unter anderem musste der arme Mangiapane zwei Fischaugen und ablutschen, um die erste Tür zu öffnen - "richtig schön ablutschen", wie Moderatorin Sonja Zietlow immer wieder betonte. Was in den weiteren Räumen folgte, war mehr des üblichen Dschungel-Ekel-Krams, der von der Decke fiel und in Form von Tauben umherflatterte... sowie ein Dromedar als Statist. Mangiapane sammelt zwischen Tierchen und Unrat fünf Sterne. Und bekam so richtig Oberwasser: Er klatschte sich selbst etwas "Rokoko-Appläuschen".

Youngblood bleibt, Matthias Mangiapane muss wieder ran

Und Sydney Youngblood? Der blieb dann doch. Vor der Kabine wurde der 80ies-Star von Musiker-Kollegin Tina York erwartet. "Du bist einer der Liebsten, du kannst nicht gehen", flüsterte die Sängerin. "Ich bleibe", sagte Youngblood. Also dann: Bis morgen. Dann muss übrigens Natascha Ochsenknecht in die Dschungelprüfung. Aber nicht allein - sondern mit Matthias Mangiapane, der zum fünften Mal in Folge ran darf.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de.