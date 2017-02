"Katastrophales Barcelona" Barça-Coach Enrique verliert nach PSG-Schmach die Nerven

Selbst die Spieler legten nach dem Debakel ein Mea Culpa ab. So betonte Mittelfeldstar Sergio Busquets: "Sie haben besser gespielt als wir und uns physisch übertrumpft." PSG sei auch taktisch einfach überlegen gewesen. "Sie hatten einen Plan und haben ihn ausgeführt. Es war einfach das bessere Team."

Für Barça war es die höchste Europapokal-Pleite seit dem 0:4 beim FC Bayern im Halbfinale 2013. Jetzt muss für den fünfmaligen Sieger in der Königsklasse ein Wunder her, um im Wettbewerb zu bleiben. "Wir brauchen nicht nur vier Tore, wir brauchen fünf", sagte Luis Enrique und setzte hinzu: "Aber warum sollten wir nicht träumen, dass wir das schaffen können?" Das Rückspiel findet am 8. März im Camp Nou statt.