Ista und Techem verweisen auf viele regionale Anbieter neben den drei Großen. „Wir sehen einen regen Wettbewerb“, sagt die Techem-Sprecherin. Viele Kunden beauftragten verschiedene Anbieter, um Preise vergleichen zu können. Und natürlich hätten Vermieter ein Interesse an niedrigen Miet-Nebenkosten – schon, weil sie an weniger begehrten Mietstandorten sonst Abstriche bei der Kaltmiete machen müssten, betont Zinnöcker.

Zusatzkosten bei Wechsel des Ablesedienstes

Verbraucherschützer Sieverding hält diese Argumente dagegen für Ablenkungsmanöver. In Broschüren für Investoren zeigten die Unternehmen ihr wahres Gesicht: Dort werde mit üppigen Renditen geworben, sagt er. Ista und Techem gehören großen Fonds und stehen laut Branchenkreisen zum Verkauf. Dabei werden Milliardenerlöse erwartet. Besonders ärgert die Mieter- und Verbraucherschützer, dass die Ablesegesellschaften bei den Funk-Ablesegeräten jeweils eigene Standards entwickelt haben, die untereinander nur begrenzt kompatibel sind. Auf Vermieter, die den Ablesedienst wechseln wollen, kommen damit Zusatzkosten zu. Dadurch werde Konkurrenz in der Branche erschwert, sagt Mieterschützer Ropertz. Möglicherweise werde das Bundeskartellamt an der Stelle „hereingrätschen“, sagt er, und kompatible Erfassungssysteme vorschreiben. „Nur so ist Wettbewerb möglich.“ Rolf Schraa