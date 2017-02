Diese Steilvorlage ließ das Marketing-Team von Aldi Süd nicht unkommentiert und antwortet Sarah Lombardi auf Facebook: "Hey Sarah, super, dass du lieber bei uns an der Kasse sitzen würdest. Besuch uns doch z. B. am 17.2. auf dem Berufsinformationstag am Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl. ;-) Bleib stark!“ Bisher haben knapp 700 Fans diesen Beitrag geliked.