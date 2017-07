"Es tut mir leid, ich bin am Boden zerstört", hieß es in einer Mitteilung, die in der Nacht zum Samstag auf ihrer Webseite und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Auf der Seite des Londoner Wembley-Stadions, in dem die beiden finalen Shows geplant waren, waren die Konzerte zunächst allerdings noch gelistet.