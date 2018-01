Grundsteuer: Deshalb muss das Bundesverfassungsericht entscheiden

Was ist das Problem dabei? Der Wert der rund 35 Millionen deutschen Grundstücke ist seit Jahrzehnten nicht mehr festgestellt worden. Die Grundsteuer basiert daher nicht auf den aktuellen, sondern auf Werten von 1964. In Ostdeutschland sogar auf Werten von 1935.



Warum muss jetzt das Verfassungsgericht entscheiden? Die Werte der Grundstücke haben sich extrem unterschiedlich entwickelt. Wenn zwei Grundstücke 1964 noch gleich viel wert waren, kann sich dies heute deutlich unterscheiden. In Großstädten ist der Wert schneller gestiegen als auf dem Land. Allein München hat enorm an Wert zugelegt, ebenso die heute so begehrten Lagen an den Seen in der Umgebung.

Neuberechnung der Grundstücke würde zehn Jahre dauern

Was sagt die Politik dazu? Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass sich etwas verändern muss. 2016 hatte die Mehrheit der Bundesländer ein neues Berechnungsverfahren vorgeschlagen. Aber Bayern und Hamburg waren dagegen, weil sie zu starke Steuererhöhungen befürchteten.



Welche möglichen Lösungen gäbe es? Entweder die Neuberechnung des Marktwerts aller Grundstücke - was Experten zufolge bis zu zehn Jahre dauern könnte und Grundstückseigentümer eher stärker belastet, dafür Mieter in Mehrfamilienhäusern eher entlastet. Oder ein neues Berechnungsverfahren, das die Höhe der Steuer von Kriterien wie Größe, Lage, Verkehrsanbindung sowie Baukosten und Grundfläche des Gebäudes abhängig macht.