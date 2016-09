Tim Mälzer und Star-Koch Roland Trettl reisen mit ihrer "Karawane der Köche" quer durch Deutschland . Sieben Teams bekommen jeweils einen Foodtruck für den kulinarischen Roadtrip zur Verfügung gestellt. In jeder Region lernen sie örtliche Erzeuger und ihre Spezialitäten kennen und müssen in Challenges rund um das Thema Streetfood beweisen, dass sie es verdienen, mit der Karawane weiterzuziehen. Am Ende der Tour darf nur ein Team seinen Foodtruck im Wert von 140.000 Euro behalten.

20:15 Uhr, ZDF: Was im Leben zählt, Drama

Miriam (Petra Schmidt-Schaller) hat sich in den Pfarrer Gregor (Wotan Wilke Möhring) verliebt. Doch dessen Gemeinde ist empört. Ein Pfarrer, der mit einer noch verheirateten Frau liiert ist, kommt für sie nicht in Frage. Miriams Ex-Mann versucht unterdessen, Miriam wiederzugewinnen. Tochter Jule (Lara Sophie Rottmann) ist in Nöten: Sie will ihren Papa wiederhaben, aber Mamas neuen Freund Gregor mag sie auch gern. Auch bei Miriams Nachbarn gibt es Sorgen: Achim (August Zirner) verwahrlost zunehmend in seiner Wohnung, seit seine Frau in Indien ihre Mitte sucht. Die quirlige Putzfrau Lori (Nina Gummich) bringt ihn und den Haushalt wieder auf Trab.