Die kulinarische Vielfalt der Teams verspricht aber sicherlich einiges. Darauf freut sich der Südtiroler Koch besonders, denn ihn "kann grundsätzlich alles überraschen, das gut schmeckt". Da sei es egal, wo es herkommt. "Wichtig ist, dass es mich berührt. Essen hat für mich mit Emotionen zu tun." Emotional wird es mit Sicherheit auch für die Kandidaten - schließlich müssen sie während der Show permanent beweisen, dass sie den Foodtruck verdient haben.

Die Roadshow dürfte aber auch für die zwei Juroren wohl kein reines Vergnügen gewesen sein. Vier Wochen lang zusammen durch die Republik reisen und sich immer wieder einig werden müssen, welches Team man weiter lässt - es wurde viel diskutiert, bestätigt Trettl: "Da hat sich keiner etwas geschenkt. Ich bin ein Alpha-Tierchen und will natürlich an meiner Meinung festhalten. Aber Tim wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass er der größere Sturkopf ist."

Aber genau das gefällt dem 45-Jährigen an seinem Kollegen: "Ich brauche keine Lusche an meiner Seite. Ich brauche Menschen, mit denen ich mich positiv fetzen kann." Das hätten die beiden ganz gut drauf gehabt und letztendlich sei man sich auch immer einig geworden. Und wie sieht das Tim Mälzer? Vor dem Trip schwärmte er noch von den bevorstehenden vier Wochen als "ein Traum!" Ob die intensive gemeinsame Zeit wirklich so traumhaft war, erfahren Sie ab dem 7. September in fünf Folgen mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.