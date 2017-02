Nach seinem Rücktritt vom Kapitänsamt äußerte sich Aigner auch noch in der Bild – was nicht in die Abschottungs-Politik von Geschäftsführer Anthony Power passt. "Ich bin im Sommer zurückgekommen, um mit 1860 Erfolg zu haben. Der Aufstieg war das klare Ziel. Durch verschiedene Umstände, wie Verletzungen und Personalwechsel, hat sich die Situation grundlegend verändert. In dieser neuen Situation kann ich das Amt des Kapitäns nicht zu 100 Prozent ausführen“, sagte Aigner. Unterstützung erfährt er von seinem Ersatzkapitän. "Die Erwartungshaltung an Aiges war sehr groß und auch zurecht, denn er ist ein Bundesligaspieler mit enormen Qualitäten“, sagte Daniel Adlung der AZ, fügte aber an: "Nach seiner Verletzung hat er sich schwergetan. Die Erwartungshaltung hat ihn erdrückt.“

Ob Aigner nun befreit aufspielen kann? Sogar dem umjubelten Rückkehrer könnte, auch wegen eines starken Auftritts von Konkurrent Amilton, das Schicksal von Liendl und Mauersberger drohen.