den Abschied am Samstag: "Ich gehe davon aus, dass es ein sehr schöner, aber auch sehr schwieriger Abschied wird. Ich bin gespannt, was passiert, ob es Tränen gibt. Das letzte Mal auf dem Rasen zu stehen, mit den Jungs in der Kabine zu sein, mit den Legenden zusammen zu sein, mit den Fans zu feiern: Darauf freue ich mich. Eine Abschiedsrede werde ich nicht vorbereiten, das kommt spontan. Ich werde einiges vermissen. Es werden nicht die Reisen sein, ich bin gern Zuhause bei der Familie. Es geht mehr um die Gemeinschaft, eine eigene Sprache zu haben mit den Teamkollegen. Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern, das wird mir fehlen. Ich werde für alle Mitarbeiter noch ein Fest organisieren."

seine Zukunft: "Ich habe eine eigene Stiftung, bin an ein paar Unternehmen beteiligt. Ich will mir jetzt mehr Wissen aneignen. Und da ist ja auch noch eine Familie Zuhause, der ich vermitteln will, dass ich viel Spaß mit ihr habe."

mehr Zeit mit der Familie: "Ich weiß nicht, ob mir jetzt meine Frau Zuhause die Pläne hinlegt, was ich zu tun habe. Sie war Zuhause schon immer der Boss. Ein bisschen kann ich kochen, trotzdem bin ich sehr froh, dass meine Frau da ist. Sie hat schon Angst, weil ich jetzt mehr Zeit habe und es mir zur Aufgabe gesetzt habe, mich mehr in diesem Gebiet einzuarbeiten."

den neuen Bayern-Kapitän: "Manuel Neuer und Thomas Müller sind meine natürlichen Nachfolger. Sie waren jetzt die Nummer zwei und drei, sie hatten einen ähnlichen Werdegang wie ich. Sie tragen den FC Bayern im Herzen, sind absolute Führungsspieler."

seine Ernährung: "Ich bin Münchner, da gehört ein Schweinsbraten auch mal dazu. Grundsätzlich gibt es bei uns Zuhause die Devise: Es muss alles probiert werden."

seine Vorbilder: "Meine Eltern und Großeltern waren Vorbilder für mich. Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, die richtigen Leute um mich herum, Freunde, meine Familie. Ein fußballerisches Vorbild hatte ich eigentlich nie. Ich habe als Kind eher Basketball geschaut, Michael Jordan war mein Vorbild."

