Kanzlerkandidatur Ausgelassene Stimmung: Die SPD feiert Schulz

Wohin die Reise unter Schulz geht, bleibt allerdigns weiter offen, ebenso die Frage, wie er sich inhaltlich positionieren und welche Akzente er setzen will.

AZ-Umfrage: Kann Schulz Kanzler?

Einerseits verspricht er, dass die SPD den Koalitionsvertrag erfüllen und „bis zum letzten Tag“ vertragstreu an der Seite Merkels regieren wolle, andererseits erhebt er den Anspruch, die Regierung übernehmen und das Land führen zu wollen: „Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler stellen.“

Rot-Rot-Grün schließt er, der Konservative, auch nicht aus

Solche Worte hören die verunsicherten Genossen gerne, für die Linken in der SPD ist dies auch das dringend erhoffte Signal, dass Schulz, obgleich Mitglied des konservativen „Seeheimer Kreises“ und Vertreter des rechten Flügels, eine rot-rot-grüne Koalition nicht ausschließt. „Das ist die einzige Machtoption, die wir haben“, sagt dazu ein SPD-Linker.

Zwischen Gelassenheit und Skepsis: Reaktionen auf Schulz’ Kandidatur

CDU/CSU: Sigmar Gabriels Überraschungscoup hat die Union kalt erwischt. Nicht einmal Kanzlerin Angela Merkel weihte er vorab ein. Doch man gibt sich gelassen bei CDU und CSU, obwohl jeder weiß, dass Gabriel ein einfacherer Gegner gewesen wäre. Es zeichnet sich ab, dass die Union Schulz’ Unerfahrenheit in der Bundespolitik als größte Schwäche in den Mittelpunkt rückt. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte zum Deutschlandfunk, es sei „ein Zeichen für das Durcheinander in der SPD“, dass Gabriel verzichtet habe. Was Schulz für Deutschland will, sei völlig unklar.

GRÜNE: „Unser natürlicher Bündnispartner war schon immer die SPD. Aber gefühlt rückt Rot-Rot-Grün mit Martin Schulz in weite Ferne – aber Schwarz-Grün nicht näher“, sagt Ekin Deligöz vom Realo-Flügel der Grünen der AZ. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erklärt, mit der Entscheidung für Martin Schulz sei es völlig unklar, wofür die SPD steht.

Linke: Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht findet, mit dem Wechsel zu Schulz sei noch lange kein Politikwechsel verbunden. „Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht.“