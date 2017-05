Kanye West soll abgesagt haben Kim Kardashian: Dieses Jahr allein auf der Met Gala?

Die Party des Jahres steigt in diesem Jahr angeblich ohne "Kimye": Laut "People" wird Kanye West (39, "Famous" ) nicht zur berühmten Modegala ins New Yorker Metropolitan Museum kommen. Die Veranstaltung von "Vogue"-Chefin Anna Wintour (67) findet immer am ersten Montag im Mai statt - und entgehen lässt sich das normalerweise keiner der eingeladenen Stars...