Kannten Sie diese Tipps schon? Bessere Qualität, neue Features: So holen Sie mehr aus Spotify heraus

Diese Songs gehen niemanden etwas an

Viele User wissen nicht, dass sie automatisch mit der Welt teilen, was sie gerade hören. Es ist allerdings auch möglich, die eigenen Aktivitäten zu verbergen. So lässt sich in den "Social"-Optionen zum Beispiel abschalten, dass andere User sehen können, was man in den vergangenen Stunden gehört hat. Auch einzelne "Private Sessions" lassen sich einschalten. Ebenso ist es möglich nur einzelne Playlists zu verbergen, die beispielsweise peinliche geheime Lieblingssongs enthalten. Dazu einfach in der Playlist die Funktion "Geheim halten" anschalten.

Wöchentlich neue Musik

Auf der Suche nach neuer Mucke? Spotifys "Dein Mix der Woche" liefert Nutzern auf wöchentlicher Basis neue Lieder, die ihnen gefallen könnten. Dazu betrachtet das System die gehörten Songs von Nutzern und von anderen Usern, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Je mehr Musik man hört, umso genauer sollte der "Mix der Woche" den eigenen Geschmack treffen. Der Mix ist automatisch bei den Playlists zu finden und wird immer montags aktualisiert.