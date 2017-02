Julia Prokopy möchte eine Familie gründen

Um Ruhm und bundesweite Bekanntheit geht es Julia nicht. Sie möchte viel lieber bald Kinder haben - bisher fehlte allerdings Mister Right! "Natürliche hab ich Pläne und Ziele. Sich Versprechungen von so einem Format zu machen, ist schwierig. Es kann gut gehen und dann steht der Traummann vor dir, es kann aber auch das Gegenteil eintreten. Ich gehe aber mit Optimismus an die Sache ran und schaue, was sich ergibt. Für meine Zukunft wünsche ich mir, den Richtigen zu finden und eine Familie zu gründen."