Kandidatin bei Heidi Klum Schöne Münchnerin 2014: Sabine Fischer will GNTM-Sieg

"Ich will einfach was Großes schaffen! GNTM ist in Deutschland der höchste Titel im Modelbusiness, den man bekommen kann. Ich muss einfach raus in die Welt, ich will alles erleben, kennenlernen und am liebsten natürlich erst mal in diesem schwierigen aber super interessanten Business arbeiten! Sollte ich gewinnen, würde ich mir sofort versuchen einen Personal Trainer von Victoria Secret an Land zu ziehen, um gaaanz viel zu trainieren und ich würde natürlich arbeiten arbeiten arbeiten – Da steht meine Traumstadt New York auf dem Plan."