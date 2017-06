Kanadischer Elitesoldat im Irak Neuer Sniper-Rekord: IS-Kämpfer aus 3 km Entfernung erschossen

Ottawa – Das kanadische Verteidigungsministerium vermeldete den Abschuss am Donnerstag. Demnach soll der Soldat irgendwann in den vergangenen Tagen bei einem Einsatz im Nordirak einen IS-Kämpfer ausgeschaltet haben, der gemeinsam mit anderen Kämpfern irakischen Soldaten in einem Hinterhalt auflauerte.