Schlimmer Patzer im 500-Meter-Rennen Nico Ihle verschenkt einmalige Titelchance

Wäre Ihle nur annähernd in den Bereich seiner deutschen Rekorde vom Vortag (34,37 über 500 und 1:17,16 über 1000 Meter) gekommen, wäre ihm der zweite Titel eines Deutschen - 46 Jahre nach Erhard Keller - nicht zu nehmen gewesen. So aber musste er sich mit dem Gewinn von WM-Silber über 500 Meter zwei Wochen zuvor in Gangneung trösten. "Diese Medaille kann mir keiner mehr nehmen. Entscheidend ist jetzt Olympia in einem Jahr. Meine Ausgangsposition ist jedenfalls besser als je zuvor", meinte er noch immer etwas traurig.