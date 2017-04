18 Punkte und fünf Assists NBA: Schröder mit Atlanta auf Playoff-Kurs

Trotz Verzögerung des Betreibers AKW Fessenheim: Paris will Schließung doch einleiten

Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal will die Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim trotz Verzögerung des Betreibers in den kommenden Wochen besiegeln. "Dieses Dekret wird erlassen", sagte Royal am Freitag dem französischen Radiosender RTL.