Kampf ums Viertelfinale Europa League: 50:50-Spiel zwischen Gladbach und Schalke

"Beide Teams werden alles dafür tun, die nächste Runde zu erreichen", sagte Borussia-Coach Hecking vor dem Rückspiel am Donnerstagabend (21.05 Uhr/Sky und Sport1) im Borussia-Park. "Das Hinspiel war knapp, und ich erwarte wieder eine enge Kiste. Wir haben den Heimvorteil - und den möchten wir ausspielen." Hecking kann vor eigenem Publikum wieder mit Raffael (nach grippalem Infekt) planen, der wie Lars Stindl beim 1:2 am Sonntag in Hamburg fehlte. Bei Kapitän Stindl, der am Mittwoch eine individuelle Krafteinheit absolvierte, entscheidet sich der Einsatz erst kurz vor dem Anpfiff. "Wir werden alles probieren, um ihn rechtzeitig fit zu bekommen", sagte Hecking.