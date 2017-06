Kampf gegen den Krebs Ex-Erzfeindinnen: Alyssa Milano betete jeden Tag für Shannen Doherty

Erst waren sie Kolleginnen in der Erfolgsserie "Charmed" (1998-2006), dann spinnefeind, doch das Leben wollte es anders: Denn wie Schauspielerin Alyssa Milano (44) jetzt in der Sendung "Daily Pop" bei "E! News" erklärte, habe sie jeden Tag für Shannen Doherty (46) gebetet, nachdem sie von deren hartem Kampf gegen den Krebs erfahren hatte. Und mehr noch, über 15 Jahre nachdem Doherty "wegen zu viel Drama am Set" 2001 aus der Serie ausgestiegen war, stehen die Künstlerinnen wieder in Kontakt. ("Charmed": Die erfolgreiche Hexen-Serie mit Alyssa Milano und Shannen Doherty können Sie hier auf DVD bestellen)