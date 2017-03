Lesen Sie hier: Pyeongchang - Biathletin Dahlmeier gewinnt auch Verfolgung

Aussagen, die gerade in England als extrem geschmacklos empfunden werden. Denn in London, wo dieser Kampf stattfindet, sind in den letzten Monaten erst der Brite Nick Blackwell (im März) und der Deutsche Gutknecht (im Dezember) nach Boxkämpfen mit Hirnschäden ins Koma gefallen. Während Blackwell nach wenigen Tagen erwacht ist, befindet sich Gutknecht weiter im Koma. Der britische Boxverband ermittelt gegen Haye, eine Sperre ist möglich. Verbandsboss Robert Smith sagte dem Telpgraph: "Als Vater, als Mensch bin ich enttäuscht von Hayes Aussagen. Wir prüfen mögliche Konsequenzen."