Kampf für Rechte Homosexueller Alexander Miklósy: Farbtupfer unter den Lokalpolitikern

Feines Hemd mit Nadelstreifen, getrimmter Bart, sonore Stimme – mit satt rollenden "R" – Miklósy ist beliebt. Dass er 2014 nicht Stadtrat geworden ist, bedauert der Lokalpolitiker noch immer. Aber es sei auch fast ein Full-Time-Job, BA-Chef zu sein…

Der Diplom-Forstwirt rettete als Baumschutz-Beauftragter im Viertel so manche alte Linde oder Kastanie: "Das sind so große schöne Lebewesen", sagt er über Bäume. Ganz persönlich hat er seine schützende Hand über die mächtige Kastanie am ehemaligen Kolosseum gehalten – Ecke Hans-Sachs-Straße/Ickstattstraße – sonst wäre die schon längst gefällt.

Flucht aus der ungarischen Armee nach Haidhausen

Miklósys Vater war 1944 aus der ungarischen Armee desertiert und in München-Haidhausen gelandet. Die Familie lebte bescheiden: "Als Junge schlief ich in der Küche. Vor den Türen mancher Gaststätten habe ich über die Blutlachen nächtlicher Kneipen-Schlägereien gestaunt", erinnert er sich an das damalige Glasscherbenviertel. Als Jugendlicher ging er dann exzessiv aus: "Die Zügel für mich waren da immer extrem locker. Heute bin ich dankbar, dass das so gelaufen ist. Ich konnte meine Erfahrungen sammeln", resümiert er verschmitzt: "Aber am meisten bin ich verwundert darüber, wie vernünftig ich eigentlich geblieben bin."

Mit anderen Menschen zusammenarbeiten – das ist heute sein Ding: "Ich muss eahna sagen, Teamarbeit ist ein Zustand, der mich sehr befriedigt", sagt er super-münchnerisch. Als BA-Vorsitzender wird er wohl deshalb so geschätzt, weil er ganz gut leise sein kann: "Aus meiner Sicht hat er die Fähigkeit, unterschiedliche Menschen zu befrieden und Lösungen zu finden, ohne herumzustreiten, so dass alle zu ihrem Recht kommen", beschreibt Eiche-Wirt Dietmar Holzapfel den BA-Chef von der Rosa Liste: "Alexander hat diesen sachlichen Ton, der niemanden verletzt."

"Früher waren die Polizisten sehr abweisend zu uns"

Wenn es um die Formalitäten rund um den Christopher Street Day geht, haben beide für die Stadtverwaltung nur Lob: "Früher waren KVR-Beamte und manche Polizisten sehr abweisend zu unserer schwulen Community. Heute werden wir durchgehend freundlich angesprochen", findet Holzapfel. Und Miklósy ergänzt: "Wo vor 20 Jahren in München eisiges Schweigen war, spüre ich nicht mehr das geringste Ressentiment gegen Homosexuelle – das ist ein Quantensprung".

Quantensprung? Dieser Begriff aus der Physik bringt den Lokalpolitiker zurück zu seinem privaten Steckenpferd: der Astronomie: "Auf die Sofi 1999, die totale Sonnenfinsternis, habe ich über 40 Jahre hingefiebert", gesteht er. Hunderte Lichtjahre entfernte Sonnensysteme, explodierende Sterne, kollidierende Galaxien – bei solchen Themen bekommt der Hobby-Astronom leuchtende Augen.

Sein Teleskop, mit 200-facher Vergrößerung zum Studium der Mondkrater, hat er gerade erst verkauft. Aber es gibt ja die sehr viel besseren Teleskope der Volkssternwarte.

Alexander Miklósys Faszination für den Kosmos verleiht ihm fast schon eine geheimnisvolle Aura, wenn er sagt: "Die Dimension unseres Weltalls ist für das vernünftige menschliche Gehirn kaum zu begreifen – und das finde ich wunderbar."

