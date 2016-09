Diese Frau ist noch lange nicht satt: Am Samstag will Münchens Kickbox-Queen Marie Lang ihrem WM-Titel im Halbschwergewicht noch einen weiteren Titel hinzufügen.

München - Am Samstag wird's ernst für Marie Lang: Dann kämpft sie im Deutschen Theater (ab 23.15 Uhr live auf Sat.1) gegen die Spanierin Sheila Garcia (19) um den vakanten WM-Gürtel im Mittelgewicht – und sah sich prompt den Provokationen ihrer Gegnerin ausgesetzt: "Marie Lang unterschätzt die Gewichtsklasse. Das ist meine Gewichtsklasse. Ich werde sie im letzten Abschnitt der zehn Runden platt machen", tönte Garcia. Langs kühler Konter: "Sie verwechselt da was. Wir sind zwar im Theater, ich mache jedoch kein Theater am Samstag. Ich werde ihren Willen im Ring brechen."