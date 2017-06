"Long way down" heißt das Debütalbum von Tom Odell, "way down we go" der Erfolgstitel der isländischen Senkrechtstarter von "Kaleo". Es hätte also ein thematisch (und stimmlich) wahrlich passendes Doppel-Konzert werden können am Dienstag, doch dazu kommt es nicht. Weil Sänger Jökull Júlíusson aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten kann, sagen Kaleo ihr Konzert auf dem Tollwood ab. Sehr schade, denn die Isländer hätten diesen Abend mit Tom Odell sicherlich noch besser gemacht.