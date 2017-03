München - Wolkenloser Himmel und hohe Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein? Von wegen! Zum kalendarischen Frühlingsanfang zeigt sich das Wetter in München von seiner greisligen Seite. Viele Wolken mit einigen Schauern und ganz wenig Sonnenschein – so lässt sich das durchwachsene Wetter in den nächsten Tagen wohl am besten beschreiben. Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net: "Es bleibt in der gesamten Woche recht mild, aber auch leider sehr wechselhaft."