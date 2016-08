Die guten Gene hat sie wirklich von ihrer hübschen Mutter Cindy Crawford geerbt. Mit ihren jungen 14 Jahren startet Tochter Kaia Gerber in der Modelwelt gerade so richtig durch. Zur Zeit ziert sie die neue Ausgabe des britischen Fashion-Magazins 'POP' und ist selbst ganz angetan von ihrem Erfolg.

Die erste große Nummer die sie an Land ziehen konnte ist das aber nicht. Bereits letztes Jahr gab es ein Mutter-Tochter-Shooting für die Titelstory der französischen Vogue. Eine Modelkarriere strebt Kaia auf jeden Fall an und tritt damit ganz in die Fußstapfen der berühmten Mutter . "Es ist nicht so, als hätte ich nie davon geträumt, dass dies passieren könnte. Denn es ist wirklich alles, wovon ich geträumt habe" freut sie sich und kann es selber kaum fassen: "Aber ich dachte nie, dass es so früh passieren wird. Ich habe es erst begriffen, als Mama und ich auf dem französischen 'Vogue'-Cover waren - selbst danach dachte ich 'Moment, passiert das gerade wirklich?' Ich bin immer noch irgendwie geschockt."