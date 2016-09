Ein Paradies für Sportler

Im Süden Kärntens, an der Grenze zu Italien, liegt der ROBINSON Club Schlanitzen Alm. Mit seinen beeindruckenden Freizeitangeboten lässt der Club Sportlerherzen höher schlagen. Die Anlage verfügt über eine Indoor-Kletterwand, an der Seil- und Sporttechniken vorab ausprobiert und geübt werden können. Kinder hingegen können ihre eigene Kinder- Kletterwand mit viel Spaß erklimmen. Besonders abenteuerlustige Gäste haben die Möglichkeit, an Canyoning- und Rafting-Touren (entgeltlich) durch imposante Schluchten teilzunehmen. Eine zwei Kilometer lange Sommerrodelbahn in der Umgebung und die Wassererlebniswelt „Aqua Trail“ sind ebenfalls einen Besuch wert. Nur 30 Autominuten vom Club entfernt befindet sich der Pressegger See, der wärmste Badesee Österreichs. Und für alle, die noch an ihrem Abschlag feilen wollen, stehen ein 18-Loch-Golfplatz sowie ein 9-Loch-Übungsgelände in 20 Minuten Entfernung zur Verfügung. Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche GroupFitness- und Body&Mind Kurse sowie dem WellFit® -Bereich samt finnischer Sauna, Dampfbad und weiteren Inklusivangeboten.

Touren entlang des Karnischen Höhenwegs

Für Einsteiger des Wandersports eignen sich vor allem Ausflüge bis maximal 700 Höhenmetern. Eine Wanderung vom ROBINSON Club Landskron zu der herrlichen Finsterbachschlucht ist da genau das Richtige. Mit dem Schiff geht es zunächst nach Sattendorf. Von dort aus beginnt die Wanderung mit einem Aufstieg von 203 Metern im Wald und vorbei an drei über 20 Meter hohen Wasserfällen. Hier kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten und können ein paar eindrucksvolle Momente festhalten. Echte Bergsteiger erfreuen sich der beeindruckenden Wanderroute vom ROBINSON Club Schlanitzen Alm aus entlang des Karnischen Höhenwegs. Diese führt auf die italienische Seite des 2.280 Meter hohen Trogkofels. An sonnigen Tagen belohnt der Berg mit einem herrlichen Ausblick. Von den Hohen Tauern bis zu den Dolomiten reicht dann der Blick über die tief liegenden Täler.

Weitere Infos: www.robinson.com