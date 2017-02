Junglöwe Felix Uduokhai und Ersatzkapitän Daniel Adlung kehren in den Kader zurück, auch der formschwache Ex-Kapitän Stefan Aigner ist erneut mit von der Partie. Passen dagegen muss Stürmer Ribamar, der in der Schlussminute in Lotte nach einem Ausraster vom Platz geflogen war. Dessen Sperre erstreckt sich zwar nur über die kommenden drei Pokalspiele, Pereira verschafft dem 19-Jährigen aber auch in der Liga eine Verschnauf - und Denkpause.