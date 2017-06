München - Europameister, Golden Boy Award, bester Jungspieler seines Landes: Hinter Renato Sanches liegt ein verrücktes Jahr 2016, in dem Bayern München 35 Millionen Euro für ihn an Benfica Lissabon überwies. Doch in der Bundesliga spielte der Mann mit dem wilden Haar keine Rolle: nur ein einziges Mal durfte er über 90 Minuten spielen. Ein Wechsel nach nur einem Jahr wird immer wahrscheinlicher. Wie der kicker berichtet, darf Renato Sanches die Münchner für 30 Millionen Euro wieder verlassen. Aktuell ist Sanches mit der portugiesischsten U-21 im Einsatz.