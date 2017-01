Juve plant mit Marokkaner Personalie Benatia: Geldregen für FC Bayern?

Die Münchner hatten den 29-Jährigen im Sommer Richtung Italien ziehen lassen - für eine Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro kann Benatia fest verpflichtet werden. In München besitzt er zwar noch einen Vertrag bis 2019, doch Trainer Carlo Ancelotti plant nicht mehr mit dem Innenverteidiger, der 2014 für 28 Millionen Euro von der AS Rom gekommen war.