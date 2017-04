Justiz-Panne Müssen Münchens Mordprozesse neu aufgerollt werden?

"Der Fehler ist gemacht worden", sagte die Sprecherin am Oberlandesgerichts, Barbara Stockinger, am Freitag - die Kammer habe ihn aber selbst bemerkt. Es sei auch nicht so, dass das Gericht ohne Geschäftsverteilungsplan gearbeitet habe, betonte sie. Es habe vielmehr nach dem Plan des Vorjahres weitergearbeitet. Es sei jedoch versäumt worden, dies formell zu beschließen. "Es stand von vorneherein fest, wer welches Verfahren bekommt, es fehlte nur der Beschluss."